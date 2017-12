Onderzoeksraad verricht onderzoek rond zaak Anne Faber

Onrust

Sinds de vermissing en de aanhouding van een verdachte, een cliënt van de forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn is de onrust groot onder de bewoners en ondernemers over de veiligheid in het dorp en de omgeving.

Koos Janssen: 'We leveren sinds 13 oktober versterkte inzet op de veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder en omgeving. Onder meer met extra politiesurveillance, ingehuurde bewaking en inzet van boa’s. Er ligt extra focus op hotspots zoals het station Den Dolder, waar veel overlast wordt ervaren. Aanvankelijk zou die versterkte inzet drie weken duren'.

'We hebben steeds gezegd: als het nodig is voor de veiligheid en het gevoel van veiligheid, verlengen we steeds met drie weken. Inmiddels zijn we acht weken verder. We doen het maximaal mogelijke op dit vlak. Maar de vraag is gerezen: doen we ook het optimale? Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om ons te helpen bij het beantwoorden van die vraag. Op donderdag 23 november jl. heb ik daartoe een verzoek gedaan', aldus Janssen.

Inzicht in veiligheid

Met dit onderzoek wil de burgemeester inzicht krijgen in de veiligheid in Den Dolder en omgeving in relatie tot de instellingen. Daarbij gaat het om de schakelpunten bij de resocialisatie van gedetineerden enerzijds en de samenleving anderzijds. Koos Janssen: 'Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan optimale veiligheid en veiligheidsgevoelens. Dit onderzoek moet ten dienste zijn van een leefbare en veilige samenleving.'

Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de burgemeester laten weten interesse te hebben om het onderzoek uit te voeren.