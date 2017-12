Maaltijdbezorger aangereden door auto

Op de Lorentzlaan in Schiedam is vrijdagavond een maaltijdbezorger aangereden door een personenauto.

De bezorger reed op een scooter en werd aangereden ter hoogte van de Buys Ballotsingel. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en later naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht van het ongeval is niet bekend.