Eerste winterweer zorgt voor veel overlast

De winterse neerslag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor overlast gezorgd. Gladde wegen zorgden voor tientallen aanrijdingen, waarbij het in de meeste gevallen alleen bij blikschade bleef.

Temperatuur wegdek

In grote delen van het land is de temperatuur van het wegdek volgens de VID nog boven het vriespunt, waardoor de sneeuw niet blijft ligger. In de oostelijke helft van het land is de temperatuur aanzienlijk lager en blijft de sneeuw langer liggen.

Gelderland

Ook zaterdag moet men rekening houden met winterse buien. Vooral in de provincie Gelderland sneeuwt het momenteel flinke door. Hierdoor staan er op sommige plaatsen files.