Lichten Grootste Kerstboom kunnen niet branden door blikseminslag

Nadat donderdagavond de laatste tests waren verricht en alle lampen werkten, sloeg vrijdagochtend rond half acht de bliksem in de Gerbrandytoren in IJsselstein. Direct daarna ging spontaan een aantal lampen van de Grootste Kerstboom aan, anderhalve dag voor de eigenlijke ontsteking. Technici hebben gedurende vrijdag uitgezocht wat de gevolgen van de blikseminslag zijn. Zij meldden helaas slecht nieuws. De elektronica is door de bliksem zodanig beschadigd dat 70 tot 80% van de lampen niet kan branden.

Dit probleem is niet op te lossen voor 6 januari, Driekoningen – de dag waarop traditiegetrouw de lampen weer worden gedoofd. Het demonteren van de lampen, de reparatie en het weer terug ophijsen gaat te veel tijd kosten. Ook zijn er te weinig lampen die nog wel werken om te kunnen spreken van de contouren een echte Grootste Kerstboom.

Mieke Kromwijk, voorzitter van de organiserende stichting Grootste Kerstboom: “We balen hier flink van, zeker nu het 25 jaar geleden is dat de boom voor het eerst aanging. Heel veel mensen zien ieder jaar uit naar het moment dat de lampen branden en veel bedrijven en vrijwilligers hebben heel veel tijd gestoken in de voorbereiding. Het is in de historie van de Kerstboom wel vaker voorgekomen dat het weer, en zelfs ook bliksem, spelbreker was, maar dit komt op een wel heel vervelend moment. We zullen nog een jaar moeten wachten tot de Grootste Kerstboom weer in vol ornaat te zien is, maar we laten ons niet uit het veld slaan.”

Ontstekingsevenement gaat door

Het ontstekingsevenement, zaterdag gaat in aangepaste vorm door. De organisatie werkt aan een ad-hoc verlichtingsoplossing. Het is de bedoeling dat de mast wordt tijdens het evenement aangelicht met computergestuurde schijnwerpers. Mieke Kromwijk: “Het is hoe dan ook 25 jaar geleden dat de boom voor het eerst werd ontstoken. Reden genoeg voor een jubileumfeestje.” Het ontstekingsevenement is op zaterdag 9 december vanaf zeven uur op evenemententerrein het Podium in IJsselstein. Op het programma staan optredens DJ Silvan Stoet, de IJsselsteinse zanger Dennis Baars en songfestival deelnemers O’G3NE.