Voetganger overleden na aanrijding

Een 56-jarige automobilist uit de gemeente Coevorden reed over de N854 vanuit de richting Dalen in de richting van Oosterhesselen. Ter hoogte van de oversteek bij de Waterveenseweg hoorde hij een klap tegen zijn auto. Toen hij stopte en uit de auto stapte zag hij het slachtoffer in de berm liggen. De 56-jarige verleende direct eerste hulp en heeft hulpdiensten gewaarschuwd. De afdeling Verkeersongevallen Analyse heeft onderzoek gedaan. Het vermoeden bestaat dat de 34-jarige te dicht bij de weg stond of wilde oversteken. Hulpverlening mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse.