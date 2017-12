Tilburger gewond omdat hij een gedrogeerde voetganger moet ontwijken

Om 02.50 uur reed de Tilburger in zijn auto over de Rueckertbaan in Tilburg. Vanuit het niets liep er plots een man de weg op. Om die te ontwijken stuurde de Tilburger de berm in en raakte daarbij een boom. Hij liep verwondingen op aan zijn schouders en ribben. Getuigen, die het voorval hadden zien gebeuren stopten en hielden de voetganger ter plaatse. Deze 26 jarige inwoner van Oosterhout bleek nauwelijks aanspreekbaar, vermoedelijk ingegeven door drugsgebruik. Hij werd aangehouden voor het veroorzaken van een aanrijding.