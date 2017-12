Wilma Mansveld en Martin de Graaff nieuwe bestuursleden Vrienden TT

Het bestuur van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen is na de benoeming van twee nieuwe leden, op volledige sterkte. Na het plotseling wegvallen van Jaap Timmer, in februari dit jaar, was het bestuur van Vrienden TT niet meer compleet. Daarnaast heeft bestuurslid Leo Fransen kortgeleden te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen, waardoor er dus twee plekken opgevuld moesten worden. Daar is nu in voorzien. Er zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden. Het gaat om de bekende PvdA politica Wilma Mansveld en oud-KNMV directeur Martin de Graaff.

Wilma Mansveld, actief motorrijdster, is momenteel directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Daarvoor was de inwoonster van de stad Groningen van 2012 tot en met 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het tweede Kabinet Rutte. Mansveld bezoekt al vele jaren de TT en kan haar kennis m.b.t. politieke zaken, indien nodig, uitstekend aanwenden voor Vrienden TT Circuit Assen.

Ook Martin de Graaff is toegetreden tot het bestuur van Vrienden TT Circuit Assen. Martin de Graaff is bij motorrijdend Nederland vooral bekend vanwege zijn werk voor de KNMV. De Graaff was van mei 1997 tot en met mei 2009 directeur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV. Momenteel is De Graaff vicevoorzitter van de Europese Motorsport Unie, UEM. Met zijn grote ervaring als motorsportbestuurder is Martin de Graaf een prima aanvulling in het bestuur van Vrienden TT Circuit Assen. Het volledige bestuur bestaat nu uit: voorzitter Pieter Hofstra, secretaris Sandra Hoekman, penningmeester Ben Korte, en de algemeen bestuursleden Wilma Mansveld, Bim Schuurmans, Jacob Emmelkamp, Martin de Graaff, Fred Lubbers, Harry Splinter en Rob Staal.