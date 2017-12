Vier gewonden door koolmonoxide

Vier personen zijn vrijdagavond gewond geraakt toen er in een woning aan de Burgemeester van Haarenlaan een grote hoeveelheid koolmonoxide vrij was gekomenm. De ambulancedienst werd gebeld omdat bewoners zich niet lekker voelden. Al snel werd ook de brandweer ter assistentie gevraagd, welke de woning met ademlucht moest betreden.

De vier personen hebben enige tijd in een hoge concentratie koolmonoxide gezeten. Mede om die reden zijn de vier per ambulances ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Koolmonoxide is een geur-, kleur- en smaakloos gas, waardoor mensen onwel worden en na lange tijd zelfs kunnen overlijden. De brandweer heeft de woning grondig geventileerd, om de waardes van het koolmonoxide naar beneden te brengen.