KNMI waarschuwt met code geel voor opnieuw gladheid

In het oosten en zuidoosten is het ten gevolge van winterse buien plaatselijk glad.

Vanavond en komende nacht is er met name landinwaarts opnieuw kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele sneeuwbui.



Zondagochtend trekt een gebied met sneeuwval vanuit het zuidwesten het land binnen. De sneeuw bereikt in de middag het noorden van het land, terwijl deze dan in het zuiden over gaat in regen. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en vormt zich een sneeuwdek. Dit zal voor gladheid zorgen.

Zondagmiddag kunnen er vooral in het zuiden van het land ook zware windstoten voorkomen van 80-90 km/uur.