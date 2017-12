Man beschoten op Parkweg in Schiedam

Een 22-jarige man uit Nieuwegein is vrijdagavond beschoten door twee mannen op de Parkweg in Schiedam. De politie zoekt de twee verdachten en roept getuigen op zich te melden.

Vrijdagavond rond 21.30 uur is het slachtoffer neergeschoten op de Parkweg. Hij had daar een afspraak met twee mannen om telefoons te kopen. Opeens trok een van de twee een vuurwapen en schoot op de koper. De mannen gingen er vandoor richting de Nolenslaan en lieten het slachtoffer gewond achter. Een getuige die het schot hoorde, belde de hulpdiensten. De man van 22 jaar uit Nieuwegein is buiten levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.