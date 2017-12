Twee gewonden bij aanrijding Vlaardingen

Op de kruising Mr. L.A. Kesperweg - Schiedamsedijk heeft zaterdagmiddag een aanrijding plaats gevonden waarbij twee personen gewond raakte. Twee auto's kwamen op de kruising hard met elkaar in botsing. De brandweer, twee ambulances en diverse politie voertuigen kwamen met spoed ter plaatse.

Met behulp van de verpleegkundige is een van de inzittenden voorzichtig uit het voertuig geholpen. De kruising was gestremd voor al het verkeer komende vanuit de richting Schiedam. De politie zal een onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. De kruising is beveiligd met stoplichten en onlangs geopend na een grondige herinrichting.