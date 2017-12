Tegen politieauto plassen was toch niet zo'n goed idee

Sta je dan… met je broek op je knieën en klaar om tegen een geparkeerde politieauto te plassen. Een vriend die zijn mobieltje in de aanslag heeft om de ‘chalenge’ te filmen en een aantal onverwachte toeschouwers.

De jongeman wilde bij wijze van grap tegen een geparkeerde politieauto plassen om hierna het filmpje op Youtube te zetten. Stoer idee toch?

Nog voor de jongen één druppel tegen de politieauto kon lozen, werd hij in zijn kraag gegrepen door twee agenten in burger. Hier had hij niet op gerekend.

Op Facebook laat de Amsterdamse politie weten dat de volgende challenge van de jongen is om de bekeuring te betalen.