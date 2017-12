Jongen beroofd van scooter en iPhone

Dit gebeurde op de Koperwiek in Deventer. De jongen werd belaagd door drie onbekende mannen, blanke huidskleur en 1 persoon sprak Nederlands met een Pools/Russisch accent.

De jongen had zaterdagavond 9 december 21.00 uur een geleende scooter afgesloten geparkeerd bij supermarkt ‘Plus’ aan de Zwaluwenburg in Deventer. Toen hij zondag omstreeks 2.50 uur weer in de richting van de scooter liep werd hij zonder enige aanleiding door drie onbekende mannen, die uit een blauwe auto stapten, tegen de grond gewerkt en geslagen. De mannen doorzochten zijn zakken en namen zijn iPhone 6 en de sleutels van de scooter mee. Daarna stapten de mannen weer in de auto en reden weg.

De jongen is meteen naar het politiebureau gegaan. Agenten hebben nog gekeken of de scooter bij de supermarkt stond. Zij hebben daar niets aangetroffen. Het betrof een beige/witte scooter Sym Mio met een windscherm. De jongen heeft aangifte gedaan van beroving.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Mogelijk heeft iemand iets gezien, camerabeelden of bijzonderheden over de drie personen in de blauwe auto in de omgeving van de Zwaluwenstraat/Koperwiek in Deventer. Ook als iemand de scooter heeft aangetroffen of iets heeft meegekregen van de beroving van de 15-jarige jongen.