Maandag mogelijk code rood vanwege winterweer, Weerplaza: 'Sneeuwinfarct'

Mogelijk wordt maandag nog wel een heftiger sneeuwdag dan zondag. daar houden de meteorologen van Weerplaza rekening mee. Het weerbureau spreekt zelfs van 'sneeuwinfarct'. Dat betekent misschien code rood voor de maandag.

Weerplaza tegen het AD; 'De meeste toonaangevende weermodellen komen in de loop van morgen met flink wat sneeuw voor het noorden en westen van het land. Zoals het er nu voorstaat wordt de Randstad zwaar geraakt tijdens de avondspits en dan hebben we het niet over een paar centimeter sneeuw. Nee, we zien op de weerkaarten voor diverse gebieden 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen."

En verder :'Met dergelijke hoeveelheden tijdens de avondspits heb je geen hogere wiskunde nodig om uit te vogelen dat het dan mis gaat. Recordfiles en vertragingen lijken onvermijdelijk. Code oranje hebben we vandaag al, we sluiten niet uit dat daar morgen een schepje bovenop wordt gedaan. Denk daarbij aan code rood, weeralarm. Als dat er komt zal dat overigens pas morgen worden besloten!"

Thundersnow met bliksem op zondag

Op Twitter spreekt Weerplaza over Thundersnow op zondag. Weerplaza: 'Thundersnow' in het zuidwesten van het land! De sneeuwintensiteit is dan zo hoog dat sneeuwvlokken statische elektriciteit opwekken, #bliksem is het gevolg..