VerkeersInformatieDienst telt al meer dan 50 aanrijdingen op hoofdwegennet

Van Brienenoordbrug

Door de gladheid glijden veel auto's op elkaar, zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) zondag op de website. De dienst heeft tussen 11.00 uur en 13.00 uur al ruim 50 aanrijdingen op het hoofdwegennet geteld. Vooral op de Van Brienenoordbrug zijn grote problemen. Door de gladheid komt het verkeer daar niet meer omhoog. De hoofdrijbaan is nu dicht.

Veolia haalt busjes van de weg vanwege de sneeuwval

Vanaf 13.30 uur zijn de snelwegen in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant wit en glad. In Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem sneeuwt het flink. In Zuid-Limburg heeft vervoersbedrijf Veolia door de sneeuwval veel kleine busjes van de weg gehaald. Maar de gewone lijnbussen reden over het algemeen wel, zij het niet altijd via de vaste route en ook wel met vertraging, zo meldt L1 zondag. Passagiers wordt aangeraden om zondagavond niet meer met de bus te gaan, omdat nieuwe sneeuwval ertoe zou kunnen leiden dat lijnen alsnog uitvallen. Hoe de dienstregeling maandagochtend begint, hangt af van het weer.