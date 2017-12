Twee zwaargewonden bij verkeersongeval in Apeldoorn

Een 62-jarige automobiliste reed vanuit Apeldoorn en kwam, vermoedelijk door gladheid, dwars op de weg van de tegenliggers terecht. Een bestuurder vanuit de richting Ugchelen heeft haar niet meer kunnen ontwijken. Vervolgens werd hij door de achter hem rijdende automobilist aangereden. De 62-jarige vrouw en haar 31-jarige bijrijdster raakten zwaargewond.

De hulpdiensten politie, ambulance en brandweer rukten meteen uit voor eerste hulpverlening. De 31-jarige vrouw, inwoonster van Vlissingen, bleek niet aanspreekbaar. Zij is uit de auto gehaald en direct door ambulancepersoneel gereanimeerd. Vervolgens werd de vrouw overgebracht naar een ziekenhuis in Zwolle. De 62-jarige bestuurster, afkomstig uit Apeldoorn, is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Beide vrouwen liepen divers ernstig letsel op. De twee bestuurders vanuit de richting Ugchelen, een 58-jarige Edenaar respectievelijk een 19-jarige inwoner van Veenendaal, bleven ongedeerd. Zij zijn op het politiebureau verhoord.

Verder onderzoek

Politieagenten van Verkeersongevallenanalyse (VOA) kwamen ter plaatse voor (technisch) sporenonderzoek naar de toedracht. In verband met de hulpverlening en het latere onderzoek bleef de weg de verdere middag afgesloten. Agenten hebben ter plekke het verkeer geregeld en ook provinciale waterstaat was aanwezig voor de nodige werkzaamheden. De voertuigen zijn geborgen voor nader politieonderzoek.