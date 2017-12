Roy Donders zegt concert af wegens verdriet om overleden oma

Roy Donders heeft zijn allereerste concert in Tilburg afgelast vanwege zijn oma die vorige maand overleed.

De zanger heeft nog te veel verdriet om nu al te kunnen optreden. Op zijn facebookpagina schrijft hij:

Hallo lieve mensen...

Tijdens de repetities van mijn show kon ik maar aan 1 ding denken. Namelijk mijn lieve omaatje die ik enorm mis en die natuurlijk bij mijn eerste show aanwezig had moeten zijn.

Voor mij geeft dit een heel dubbel gevoel het voelt niet compleet, ik word er enorm verdrietig van.

Daarom heb ik met pijn in mijn hart, samen met mijn team besloten de show af te lassen.

Ik hoop dat ik het snel een plekje kan geven en in de toekomst hopelijk mijn zelf bedachte show alsnog kan uitvoeren.

Ik hoop dat iedereen die aanwezig zou zijn op deze avond begrip heeft voor de situatie, ik heb er lang over nagedacht maar dit voelt het beste nu.

Natuurlijk ontvangt iedereen het aankoopbedrag van de kaartjes terug, en omdat ik het heel erg waardeer dat jullie erbij zouden zijn deze avond ontvangt iedereen die een kaartje heeft gekocht in het voorjaar van 2018 mijn nieuwe album.

Heel veel liefs...

Roy Donders

Oma was allergrootste fan

Het concert zou vrijdag 15 december plaatsvinden, maar een heel belangrijke fan, de oma van Roy, zou die dag moeten missen. Het geeft een Roy een heel dubbel gevoel, het gevoel dat hij op de dag van het concert niet compleet is. Daarom heeft hij besloten de show te annuleren. Donders hoopt het verdriet snel een plekje te kunnen geven en de show op een later moment alsnog te geven. Tegen Omroep Brabant zegt hij: 'Ik hoop dat iedereen die aanwezig zou zijn op deze avond begrip heeft voor de situatie.' Mensen die een kaartje hadden, krijgen het aankoopbedrag terug. Eerder vertelde Roy aan Omroep Brabant dat hij zijn oma tijdens het concert wilde eren met een speciaal lied. Zijn oma was namelijk zijn allergrootste fan.