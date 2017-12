Vloggame 2 plaatst je in schoenen van agent

Er ontstaat ruzie tussen twee groepen jongeren in het centrum en de politie wordt erbij gehaald. Ga je meteen tot aanhouding over en gebruik je dan pepperspray? Het zijn een paar vragen die politievlogger Jan-Willem Schut zijn volgers vanaf zondag 10 december stelt in deel twee van zijn populaire vloggame. De game is zo gemaakt dat spelers zelf ervaren voor welke moeilijke keuzes een agent komt te staan bij het al dan niet toepassen van geweld.

Jan-Willem vlogt al langere tijd over het politiewerk en heeft fans op Instagram (32.000) en YouTube (115.000). Dit jaar voegde hij aan zijn reguliere vlogs een game toe waarin de kijker steeds voor een keuze komt te staan waar agenten dagelijks mee te maken hebben. Deel 1 van de vloggame werd goed ontvangen; volgers vroegen om een vervolg. Het resultaat is vloggame 2 waaraan politiemedewerkers uit diverse eenheden meewerkten. In deze tweede editie legt Jan-Willem de kijker verschillende keuzes voor rond de geweldsinzet van de politie.

Hoe moet de agent handelen?

De gemiddelde volger van Jan-Willem is tussen de 12 en 25 jaar oud. Er is daarom bewust gekozen voor een onderwerp dat voor deze doelgroep herkenbaar is: ruzie tussen twee vriendengroepen in een stad of dorp. Op verschillende momenten stopt de video en verschijnt een vraag in beeld hoe de agent volgens jou moet handelen. De keuze die je als kijker maakt, bepaalt het vervolg van de film. Maak je een verkeerde keuze, dan verschijnt Jan-Willem in beeld met de woorden: ‘Helaas, game over.’ Vervolgens licht hij toe waarom het niet de beste keuze was.

Split-second beslissing

Juist door de extra uitleg, is het meer dan een spelletje; de kijker leert op een laagdrempelige manier ook iets over de complexiteit van het politievak. Je wordt meegenomen in situaties die agenten (kunnen) meemaken. Het maakt de speler bewust van de split-second beslissingen die agenten moeten nemen, maar de vloggame maakt ook inzichtelijk wat de rol van het publiek is.



Zondag online

Zondagavond 10 december gaat vloggame 2 online op het YouTube-kanaal van Jan-Willem. De link naar de game verschijnt ook op diverse social-mediakanalen, zoals @politie en Facebook Politie Nederland.

Foto: collega's vloggame 2 december 2017

