Verkeerd meisje meldt zich in vermissingszaak van Remon Bruinsma

Dit meldt Ansje Dijkstra op haar Facebookpagina. Haar zoon Remon Bruinsma, rrn 19-jarige Fries uit De Westereen (Zwaagwesteinde) wordt al sinds vrijdag 1 december vermist. Op camerabeelden is te zien hoe hij die nacht om 2.20 uur met een groepje van vier of vijf mensen over de Nieuwestad in Leeuwarden meeloopt van de C&A tot aan de hoek van de Doelesteeg. Remon stelt hen dan voor kledingwinkel Sissy Boy een vraag, waarop een blond meisje naar de andere kant van de Nieuwestad wijst. Bruinsma loopt vervolgens snel die kant op.

Zondagmiddag rond 13.20 uur schreef Ansje Dijkstra 'dat het meisje zich heeft gemeld'. Maar enkele uren later bleek dat dit niet het meisje was waar wie men op zoek was. Ansje Dijstra schreef hierover op Facebook:

Het gemelde meisje blijkt NIET het meisje te zijn wat we zoeken.

Wij zoeken een meisje die bij de hoek van de doelesteeg in een groepje liep van 5 personen en werd aangesproken door Remon.

Zij was niet zo groot...had lang blond haar en een donkere blauwe of zwarte jas...zij wees remon naar de andere kant van de nieuwstad..waarop Remon die kant op rende...

We zijn bezig de beelden te verfijnen en de geluiden duidelijker te maken.

Daarin komt een gesprek naar voren dat Remon voerde met dit meisje...

Maar we hebben bevestiging nodig van het meisje zelf.

Omdat Facebookgebruikers het ook voor mogelijk houden dat het misschien om een buitenlandse vrouw gaat, heeft Ansje Dijkstra rond 19.30 uur een Engelstalige oproep gedeeld.

Dit mag ook Anoniem.

