Vanaf 14.00 uur grote overlast door sneeuw verwacht

Vanaf 14.00 uur geldt opnieuw de waarschuwing code Oranje. Om 10.00 uur begint het volgens de weerdiensten in het zuiden opnieuw te sneeuwen. Rond 12.00 uur is daar weercode Oranje van kracht. Het wordt afgeraden om dan de weg op te gaan. Tegen 14.00 uur gaat code Oranje voor Midden-Nederland in. Vanaf 17.00 uur is ook Noord-Nederland aan de beurt.