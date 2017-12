Kabinet moet fileaanpak meer prioriteit geven

Vandaag debatteert minister Van Nieuwenhuizen met de Tweede Kamer over de infrastructuurplannen voor de komende jaren. In de brief die zij met de Kamer deelde, gaf zij zelf ook aan dat er te weinig geld is uitgetrokken om serieus alle fileknelpunten aan te kunnen pakken. De goede plannen zoals ze nu zijn gepresenteerd door de minister lossen de bereikbaarheidsproblemen van na 2030 maar zeer ten dele op. Dat baart handels- en productiebedrijven veel zorgen, aldus evofenedex.

Het bedrijfsleven lijdt jaarlijks 1,2 miljard euro fileschade en dat bedrag neemt de komende periode sterk toe. Het kabinet moet hier een hogere prioriteit aan geven. Alleen meer investeren in het oplossen van fysieke knelpunten op de weg, het water, het spoor én serieus werk maken van slim en schoon vervoeren, helpt. De 2,3 miljard euro extra die het kabinet voor de mobiliteitsproblemen heeft uitgetrokken, lijkt veel geld, maar is het niet. Zeker als je weet dat het Economisch Instituut Bouw heeft berekend dat er jaarlijks alleen al voor onderhoud 500 miljoen euro extra nodig is, willen we het huidige netwerk kwalitatief op het zelfde niveau houden.