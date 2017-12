Doorbraak in 25 jaar oude moordzaak Milica van Doorn, 47-jarige verdachte opgepakt

Het onderzoeksteam kwam de verdachte op het spoor door het DNA-verwantschapsonderzoek, onder 133 mannen met Turkse voorvaderen, dat op 7 november 2017 van start ging.

Cold case

De 19-jarige Milica van Doorn werd op 8 juni 1992, Tweede Pinksterdag, dood aangetroffen in een vijver bij de St. Jozefkerk, in de wijk Kogerveld in Zaandam. Politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben het onderzoek naar deze zaak de afgelopen 25 jaar nooit afgesloten. Er is al door de jaren heen uitvoerig onderzoek gedaan en er is ook al eerder DNA- onderzoek gedaan, maar nooit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dat is wettelijk pas mogelijk sinds 2012. Ondanks alle inspanningen werd er nooit een dader gevonden.

DNA-match

Dankzij inzet van DNA-verwantschapsonderzoek is nu, 25 jaar na de gewelddadige dood van Milica, een verdachte aangehouden. De verdachte is een familielid van iemand die in het kader van het verwantschapsonderzoek vrijwillig DNA-materiaal heeft afgestaan.



In totaal is aan 133 mannen met Turkse voorvaderen, die in 1992 in de wijk Kogerveld woonden of verbleven, medewerking gevraagd in dit onderzoek. Het verzamelde DNA-materiaal is vorige maand naar het NFI gestuurd. Het NFI heeft vastgesteld dat één van deelnemers een verwant is van degene die DNA-sporen heeft achtergelaten in het lichaam van Milica van Doorn. Deze uitslag heeft, in combinatie met andere onderzoeksgegevens, geleid tot de aanhouding van de verdachte. Van hem is na zijn aanhouding verplicht DNA-materiaal afgenomen. Daarvan heeft het NFI dit weekend vastgesteld dat het 100% matcht met het DNA-daderprofiel.

Verder onderzoek

De aangehouden verdachte zit vast en is in verzekering gesteld. Hij zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Later deze week zal hij worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die beslist over de voorlopige hechtenis. Politie en Openbaar Ministerie verwachten nog geruime tijd bezig te zijn met het verdere onderzoek.

Wat is er precies gebeurd op 8 juni 1992 met Milica?

De 19-jarige Milica is op zondagavond 7 juni 1992, Eerste Pinksterdag, op een verjaardagfeest in een flat aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Nadat zij rond middernacht vertrekt om de bus te halen, komt zij niet meer thuis. De volgende ochtend wordt haar lichaam gevonden in de vijver bij de St. Jozefkerk in de wijk Kogerveld. Zij is op brute wijze verkracht en vermoord.