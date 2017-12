Gewonden bij frontale aanrijding door vermoedelijk gladheid in Borger

Een automobilist raakte vermoedelijk door gladheid ter hoogte van de afslag Exloo in de slip en botste frontaal op zijn tegenligger. Twee personen raakte gewond. De slachtoffers zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht.

De N34 van Emmen naar Zuidlaren is in beide richtingen afgesloten bij Exloo. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit van het viaduct bij Exloo.