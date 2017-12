Bestuurder (75) overleden na botsing trein

De bestuurder van de auto die zondagmiddag 10 december in botsing kwam met een trein is zondagavond in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 75-jarige Arnhemmer.

Rond kwart over twee kreeg de politie een melding dat er een auto tegen een trein was gebotst bij de spoorweg­overgang ter hoogte van de Larensteinselaan te Velp (traject Arnhem-Zutphen). Volgens getuigen zou de be­stuur­der op het spoor stil zijn komen te staan en zou daar niet meer weg kunnen komen. Naast de bestuurder zaten er in de auto nog twee inzittenden. Zij konden de auto nog voor de botsing met de trein verlaten en zijn ongedeerd gebleven. De bestuurder kon niet op tijd uit de auto wegkomen, waardoor hij in botsing kwam met een aanrijdende trein.

De hulpdiensten hebben de man na het ongeval uit de auto gehaald en hij is door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis in Arnhem. Daar is de man later op de avond overleden. De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.