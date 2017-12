Dode man in steegje gevonden in Enschede

Aan de Schietbaanweg in Enschede is maandagmorgen een lichaam gevonden, zo meldt politie Enschede. De politie gaat uit van een misdrijf.

Vermoeden van misdrijf

De politie vermoed dat de man door een misdrijf om het leven is gebracht. Er is meteen een onderzoek opgestart naar de toedracht van zijn overlijden. De politie heeft vandaag speurhonden ingezet, een buurtonderzoek gehouden en de forensische rechercheurs stellen op het plaats delict sporen veilig.

Afzetting

De identiteit van de overleden man is nog niet officieel vastgesteld. In verband met het onderzoek is een gedeelte van de Schietbaanweg met een hekwerk afgezet. Deze afzetting duurt mogelijk een paar dagen.

Inmiddels is het Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd met de, willekeurige, naam: Iran. Politie vraagt getuigen, die nog geen contact hebben gehad met de politie, zich te melden via 0900 8844. Personen of bedrijven die in de omgeving beelden van beveiligingscamera’s hebben met daarop mogelijke bijzonderheden of verdachte personen vanaf gisteravond, zondag 10 december, worden gevraagd om deze veilig te stellen en over te dragen aan het TGO voor onderzoek.