Zware aanrijding in Utrecht, politie zoekt getuigen

Rond 06.55 uur kreeg de politie melding dat er een auto op een boom gebotst was op de Kardinaal de Jongweg, ter hoogte van de Antonius Matteuslaan. Daar aangekomen zagen agenten dat er een tweede auto betrokken was, die in het water lag. Direct is begonnen de inzittende van de auto in het water eruit te halen. Het slachtoffer, een 21-jarige vrouw, werd door agenten gereanimeerd en met ernstig letsel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Duikers hebben gezocht of er meer inzittenden waren, maar dat bleek niet het geval te zijn. De twee inzittenden van de andere auto, twee 24-jarige Utrechters, zijn als verdachte aangemerkt in dit verkeersongeval. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht met letsel en na behandeling ingesloten.



De Kardinaal de Jongeweg is lang afgesloten geweest voor hulpverlening en onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De politie is in het kader van dit onderzoek op zoek naar getuigen die hun verhaal nog niet aan de politie verteld hebben.