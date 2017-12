Winnaar 100.000 euro bij Grote Clubactie meldt zich niet

Mocht de winnaar er alsnog achterkomen dat hij of zij een enorme geldprijs heeft genomen dan is dat helaas te laat , want de deadline is afgelopen weekend verstreken. dit meldt dagblad070.nl

Volgens de regels van de Kansspel autoriteiten gaat het geld nu naar het Nederlandse verenigingsleven. De prijs viel op lotnummer 0617427 en werd tijdens een internationaal judotoernooi verkocht en contant betaald. Marijke Soeter van de Grote Clubactie tegen de NOS: 'We vermoeden dat een buitenlandse bezoeker het lot heeft gekocht.'Het komt volgens Soeter nog maar weinig voor dat loten contant gekocht worden. Meestal gaat het via een eenmalige afschrijving en winnaars krijgen de prijs dan automatisch.