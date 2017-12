Code Rood voor steeds witter wordend Nederland

Voor Limburg, Drenthe, Friesland en Groningen geldt code oranje. Dit meldt het KNMI.

De sneeuwval zal zich vanmiddag verder noordwaarts uitbreiden. Voor de noordelijke provincies wordt dan code oranje van kracht. Op veel plaatsen valt vandaag 5-10 cm, vooral in een strook van Zeeland via het midden naar Overijssel lokaal mogelijk 10-15 cm.

Een deel van Limburg krijgt tijdelijk met regen te maken in plaats van sneeuw. Maar in de tweede helft van de avond trekt de sneeuw oostwaarts, waarbij het ook in Limburg weer gaat sneeuwen. De sneeuw trekt vannacht oostwaarts het land uit, maar dan zijn de problemen nog niet voorbij, want door sneeuw en bevriezing blijft er kans op gladheid.

Zeer gevaarlijke rij-omstandigheden

Rijkswaterstaat waarschuwt nog eens extra voor 'zeer gevaarlijke rij-omstandigheden'. Automobilisten wordt aangeraden niet meer de weg op te gaan.

Files

Om 16.30 uur registreerde de ANWB totaal maar liefst 211 files met een gezamenlijke lengte van 1487 kilometer! Waarschijnlijk loopt dit aantal nog verder op gedurende de avondspits.

17.30 uur:Update filerecord

Rond 17.30 uur meldde de ANWB een totaal van 247 files met een recordlengte van 1.615 kilometer lengte.