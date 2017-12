Politie: man Assen doodde zijn vrouw en daarna zichzelf

Moord en zelfmoord

Uit het onderzoek is gebleken dat de mannelijke bewoner (70) zijn partner om het leven heeft gebracht. Daarna heeft de man zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Beide waren niet bekend in een hulpverleningstraject. De politie heeft het onderzoek afgerond.

Twee doden in woning Groningen

In het Groningse Haren zijn zondagavond rond 19.00 uur in een woning ook twee overleden personen aangetroffen. De woning bevindt zich aan de Westerse Drift. Dit heeft politie bekendgemaakt. In de woning woont een ouder echtpaar. Volgens ooggetuigen heeft de politie een oudere vrouw meegenomen. Dit meldt RTV Noord. Het is onduidelijk of zij bij de zaak is betrokken.