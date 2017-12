Boeren helpen weggegleden tankwagen weer de weg op tijdens weeralarm code Rood

Op de N201 bij Mijdrecht kwam bijvoorbeeld vanmiddag een melkauto in de problemen nadat hij bij melkboeren de melk had opgehaald en van de weg was gegleden. De chauffeur werd gered door twee boeren die de combinatie met een trekker en een kraan uit de kant wisten te trekken. Om de klus te kunnen klaren werd de 201 korte tijd door burgers afgezet.

Code Rood

Het komt niet zo vaak voor, maar nu is voor het midden en zuiden van het land wegens grootschalige gladheid door sneeuwval code rood van kracht.

Voor Limburg, Drenthe, Friesland en Groningen geldt code oranje. Dit meldt het KNMI.

De sneeuwval zal zich vanmiddag verder noordwaarts uitbreiden. Voor de noordelijke provincies wordt dan code oranje van kracht. Op veel plaatsen valt vandaag 5-10 cm, vooral in een strook van Zeeland via het midden naar Overijssel lokaal mogelijk 10-15 cm.

Een deel van Limburg krijgt tijdelijk met regen te maken in plaats van sneeuw. Maar in de tweede helft van de avond trekt de sneeuw oostwaarts, waarbij het ook in Limburg weer gaat sneeuwen. De sneeuw trekt vannacht oostwaarts het land uit, maar dan zijn de problemen nog niet voorbij, want door sneeuw en bevriezing blijft er kans op gladheid.

Zeer gevaarlijke rij-omstandigheden

Rijkswaterstaat waarschuwt nog eens extra voor 'zeer gevaarlijke rij-omstandigheden'. Automobilisten wordt aangeraden niet meer de weg op te gaan.