Man (52) krijgt 5 jaar celstraf voor dodelijk speedbootongeval Vinkeveense Plassen

Maandag is voor het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden een 52-jarige man veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een ontzegging van de vaarbevoegdheid van vijf jaar voor het veroorzaken van een dodelijke aanvaring op de Vinkeveense Plassen in 2014.