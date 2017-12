Wildvreemde man stort zich op vrouw in hotelkamer

Geklopt op hoteldeur

De hotelgast was alleen op haar kamer toen iemand op haar deur klopte. Zij ging er vanuit dat het housekeeping was. Toen ze de deur opende, stond daar een onbekende man die zich met geweld toegang verschafte tot haar hotelkamer. De vrouw werd direct en met kracht op haar bed gegooid. De belager ging bovenop het slachtoffer zitten. De vrouw schreeuwde het uit.

Hotelmedewerker

Een medewerker van het hotel hoorde het hulpgeroep en ging de hotelkamer in en wist de man van de vrouw af te trekken. De medewerker hield de man vast waardoor de vrouw de kamer uit kon en hulp kon inschakelen. De belager wist zich te onttrekken en ging ervandoor.

Achtervolging te voet

Hij rende het hotel uit. Twee beveiligers van het hotel gingen achter hem aan. Zij wisten na een achtervolging van vele honderden meters met gealarmeerde politiemensen de 33-jarige verdachte rond 12.05 uur op de Nieuwendijk aan te houden.

Cellencomplex

Hij is naar een cellencomplex overgebracht en is in verzekering gesteld. Het slachtoffer was erg emotioneel en vreselijk geschrokken, zij heeft aangifte gedaan. Bureau zedenpolitie heeft de zaak in onderzoek.