Filerecord: Sneeuwval zorgt voor veel overlast in het verkeer

Voor de Beneluxtunnel had het vrachtverkeer het moeilijk. Rijkswaterstaat meldt dat de afrit Vlaardingen-Oost tijdelijk is afgesloten vanwege een glad wegdek. Ook het verkeer op de lokale wegen heeft last van gladheid. Dit heeft met name blikschade tot gevolg.

Zeer gevaarlijke rij-omstandigheden

Rijkswaterstaat waarschuwt nog eens extra voor 'zeer gevaarlijke rij-omstandigheden'. Automobilisten wordt aangeraden niet meer de weg op te gaan.