OM: verdachte Afghaanse oorlogsmisdrijven wordt niet vervolgd

De 66-jarige Nederlandse Afghaan, Sadeq A. die eind oktober 2015 werd aangehouden in zijn woonplaats Rotterdam, op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in 1979 in Afghanistan wordt niet door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. Dit heeft het OM besloten.