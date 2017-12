Drukke dinsdagochtendspits verwacht

Vannacht wordt het van het westen uit droog. Het klaart wat op en in de kustprovincies komt een enkele winterse bui voor. Plaatselijk is het glad door sneeuwresten en/of bevriezing. Aan zee loopt de temperatuur op naar 5°C, in het binnenland ligt de minimumtemperatuur rond het vriespunt. De noordwestenwind is matig, aan de kust (vrij) krachtig.

Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele regenbuien, mogelijk met natte sneeuw. In de loop van de middag klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. Maxima komen uit rond 3°C en er staat een zwakke tot matige westelijke wind.

Vanwege de lerarenstaking zijn er wel minder forenzende ouders op de weg.