Ziekenhuis helpt rokers die op 1 januari gaan stoppen

Medisch Spectrum Twente geeft je een steuntje in de rug. Wij dagen je uit om op 1 januari te stoppen met roken en helpen je dat deze keer ook vol te houden. Want het is blijkbaar heel lastig om goede voornemens na te leven als de eerste dag van het nieuwe jaar eenmaal achter de rug is.

Medisch Spectrum Twente helpt je gemotiveerd te blijven. Want als je je aanmeldt voor de Stoppen met Roken Challenge profiteer je van de kennis en ervaring van artsen en ex-rokers. Meld je aan en krijg van Kerst tot in het nieuwe jaar elke dag een e-mail met tips en motiverende boodschappen die je helpen om je doel te bereiken. Natuurlijk krijg je ook de gelegenheid om je ervaringen te delen.

“Alleen maar voordelen”

MST organiseert als extra hulpmiddel de speciale informatiebijeenkomst “Alleen maar voordelen” op dinsdagavond 19 december om 19.00 uur. Daar leer je van zorgverleners die de voordelen van stoppen met roken dagelijks ervaren. Vanuit verschillende specialismen krijg je informatie over hoe snel je gezondheid verbetert als je nu stopt met roken. Je krijgt dus een extra steuntje in de rug en je ontmoet anderen die meedoen aan de Stoppen met Roken Challenge! Deelname is gratis.

Meld je hier aan..