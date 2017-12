Henk Kuipers leider No Surrender aangehouden

Vanochtend zijn opnieuw aanhoudingen verricht in het integrale onderzoek rondom motorclub No Surrender. De 53-jarige Henk Kuipers leider van motorclub No Surrender is in zijn woning aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte.

Ook een 59-jarige man uit Sneek is in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van afpersing en valsheid in geschrifte.

Verdenking

De strafbare feiten waar de leider van motorclub No Surrender van wordt verdacht, zouden zowel binnen de motorclub als daarbuiten hebben plaatsgevonden in de periode van 2014 tot en met 2017. Zo wordt hij ervan verdacht tenminste acht leden te hebben mishandeld, bestolen en afgeperst, nadat ze zich in zijn ogen niet hadden gehouden aan de clubregels. Vervolgens moesten ex-leden boetes betalen van een paar duizend euro en/of waardevolle goederen inleveren. Daarnaast wordt de 53-jarige man uit Emmen ervan verdacht tenminste drie ondernemers te hebben benaderd om af te persen. Hij zou in deze zaken zijn opgetreden als een soort incassobureau.

De incasso’s gingen echter gepaard met bedreigingen en werden soms uitgevoerd in clubkleding. De 59-jarige verdachte uit Sneek wordt verweten dat hij in 2014 en 2015 de leider van No Surrender inzette voor het oplossen van zakelijke conflicten en het doen van incasso’s, terwijl hij wist dat er sprake was van een strafbare aanpak. Beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor. In hun woningen (Emmen en Sneek) en in een kantoorpand (Drachten) worden doorzoekingen gehouden.