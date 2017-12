Zeven aanhoudingen in onderzoek naar vuurwerk-website

Zij worden ervan verdacht via de website illegaal vuurwerk te hebben verhandeld en zulke handel door anderen te hebben gefaciliteerd.

Politiemensen hielden de verdachten vanmorgen in alle vroegte aan op verschillende plekken in het land. Het gaat om mannen tussen 30 en 40 jaar oud. Een aantal van hen is in het verleden eerder met politie en justitie in aanraking gekomen in verband met vuurwerkdelicten. De verdachten zitten vast en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Forum

Aan de aanhoudingen ging maandenlang onderzoek vooraf door de recherche van de Eenheid Rotterdam. Dit onderzoek richtte zich op de website Vuurwerkfanaten, een internetforum waar bezoekers met elkaar over (illegaal) vuurwerk praten. ‘De site kent een vaste kern van zo’n 150 bezoekers,’ vertelt teamleider Willem Fortuin. ‘Op het openbare deel van de website wordt alleen over vuurwerk gesproken. Maar in besloten chatgroepen op de site wordt volop illegaal vuurwerk verhandeld.’

De site was ook in beeld bij rechercheurs van Project Oorworm, dat zich richt op de aanpak van online handel in illegaal vuurwerk.

Beheerder

Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, spitste zich uiteindelijk toe op de vandaag aangehouden verdachten. ‘We vermoeden dat zij een sleutelrol vervulden op zowel de site als in de handel die via de website plaatsvond,’ aldus Fortuin. Vijf verdachten zijn beheerder van de site, twee verdachten staan als zogenoemde support geregistreerd.