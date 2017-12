Beide kindjes overleden bij ernstig verkeersongeval Ritthem

Dinsdagochtend zijn op de Sloeweg ter hoogte van het Zeeuwse Ritthem twee auto’s frontaal op elkaar gereden. Als gevolg daarvan zijn twee kindjes overleden. 'Een 3-jarig jongetje overleed ter plaatse, een 5-jarig meisje raakte zwaargewond, maar overleed later in het ziekenhuis', zo meldt de politie dinsdag.

Melding ernstige aanrijding

De hulpdiensten kregen op dinsdag 12 december rond 07.45 uur een melding van een ernstige ongeval. Daarbij zouden twee auto’s op elkaar gebotst zijn. In een van die auto’s, komende vanuit de richting Terneuzen, zat een moeder met haar twee jonge kinderen.

Verkeerde weghelft

Deze auto is door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft beland en botste daarbij frontaal de tegemoet komende auto. Een van de kinderen, een 3-jarig jongentje is ter plekke overleden. De vrouw (30) en het andere kind, een 5-jarig meisje raakten gewond.

Ziekenhuis

Beiden zijn bevrijd uit de auto en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder, een 35-jarige Middelburger, van de tegemoet komende auto raakte gewond en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het 5-jarige meisje overleed later die middag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg is daarom afgesloten. Ook vraagt de politie getuigen zich te melden via 0900 – 8844.