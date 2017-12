Jongen (17) meldt zich bij politie na mislukte overval op slijterij

Een overvaller heeft het Regionaal Team Overvallen een hoop uren bespaard door zichzelf te melden. De 17-jarige jongen uit Leidschendam is aangehouden nadat hij maandagavond om ongeveer negen uur een slijterij probeerde te overvallen aan de Jacob Catsstraat.

Een werknemer van de winkel was daar alleen aan het werk toen een man binnenkwam. Hij droeg een bivakmuts en had een mes bij zich. Doorgaans heb je dan niet de beste bedoelingen en toen hij ook nog geld van de werknemer eiste was de overval een feit.

De werknemer weigerde mee te werken aan de snode plannen van de overvaller en moest dit bekopen met een paar flessen die hij in zijn richting gegooid kreeg. Toen dit niet het gewenste effect had, ging de overvaller er zonder buit vandoor.

Na de overvalmelding stelde de politie uiteraard een uitgebreid onderzoek in de omgeving, maar dat leverde niets op. Echter, om 01.00 uur vannacht werd de meldkamer van de politie gebeld door een jongeman die verklaarde de overvaller van de avond er voor te zijn. De 17-jarige verdachte werd kort daarna gearresteerd.