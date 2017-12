Aanhoudingen in onderzoek grootschalige autodiefstal

De politie heeft maandag 11 december twee mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de diefstal van personenauto’s vanaf een autoterminal in de Amsterdamse haven. Een 54-jarige man uit Breda en een 45-jarige man uit Amsterdam worden gezien als hoofdverdachten in het onderzoek naar de grootschalige diefstal van personenauto’s. Eerder werden in dit onderzoek al twee aanhoudingen verricht en zeven gestolen personenauto’s terug gevonden.