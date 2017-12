Militairen aangehouden voor misstanden kazerne Schaarsbergen

De Koninklijke Marechaussee heeft twee mannen aangehouden naar aanleiding van de misstanden in 2013 in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eerder dit jaar is door een slachtoffer aangifte gedaan van diverse strafbare feiten in die kazerne in 2013. De Koninklijke Marechaussee startte daarna een uitvoerig onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De twee aangehouden mannen, beiden destijds militair, worden verdacht van mishandeling, militaire aanranding, bedreiging, dwang, belediging, ontucht en verduistering. Mogelijk volgen er nog meer aangiftes die uiteraard allemaal worden meegenomen in dit onderzoek.

De mannen zijn in verzekering gesteld voor drie dagen. Daarna beslist de officier van justitie of ze langer in voorarrest blijven.