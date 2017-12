Leeuw bijt leeuwin dood in Burgers Zoo

In Burgers Zoo in Arnhem heeft een leeuw een leeuwin doodgebeten. Dit meldt Omroep Gelderland.

Bezoekers van de dierentuin laten aan de regionale omroep weten dat de dieren achter elkaar aanrenden en niet veel later werd de leeuwin dood gevonden.

Een woordvoerder van de dierentuin laat weten niet te weten wat er precies is gebeurd. Dit omdat er geen medewerkers in de buurt was. Het leeuwenverblijf is momenteel gesloten voor het publiek.