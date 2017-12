Celstraf geëist voor meenemen kinderen zonder toestemming

Kinderen meegenomen

De man is op 19 mei in het kader van een omgangsregeling op bezoek bij de kinderen in Enschede. De moeder verlaat op een gegeven moment de woning. Bij terugkomst blijkt de vader de kinderen te hebben meegenomen. Er wordt een grootschalige zoekactie naar de kinderen gestart, waarbij foto’s van de kinderen openbaar worden gemaakt. Ook opsporingsprogramma’s als Opsporing Verzocht besteden aandacht aan de zaak.

Trein Hongarije

Op 30 mei worden de man en de kinderen aangetroffen in een trein in Hongarije, vlak voor de grens met Roemenië. Bij een douanecontrole in de trein kunnen zij zich niet legitimeren. Bij nader onderzoek blijkt dat er een signalering is voor de kinderen en de vader. De man wordt aangehouden en daarna overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. Hij zit sinds die tijd in voorlopige hechtenis. De kinderen worden tijdelijk opgevangen in Hongarije en op 3 juni herenigd met hun moeder in Nederland.

Zeer jonge kinderen

Volgens de officier van justitie heeft de man zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van de kinderen aan het gezag van de moeder. Strafverzwarend is dat de kinderen nog geen twaalf jaar oud waren. Op het moment van de ontvoering zijn ze 2, 4 en 5 jaar oud.

'De kinderen zijn abrupt uit hun vertrouwde omgeving gerukt en weggehaald bij hun moeder', aldus de officier van de justitie. 'Onvoorbereid gingen ze op reis en legden ze vele kilometers af in heel onprettige omstandigheden.' De officier neemt het de man kwalijk dat hij dit zijn kinderen en hun moeder heeft aangedaan.

Contactverboden

Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, passend. Tijdens de proeftijd van drie jaar moet de man zich houden aan bijzondere voorwaarden: volgens de officier zijn vrijheidsbeperkende maatregelen met contactverboden gepast.

Als verdachte contact zoekt met de kinderen, kan hij door die maatregelen direct worden opgepakt en vastgezet. Inmiddels is in een civiele procedure de man het gezag over de kinderen ontnomen. Ook is er geen omgangsregeling op dit moment. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, doet uitspraak op 22 december.