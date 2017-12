Politie speurt online en spoort illegale vuurwerkhandel tiener op

De jongen bood op internet zwaar illegaal vuurwerk en zelf gemaakt vuurwerk aan en dacht dat hij op deze manier ongestoord en anoniem kon handelen. Hij plaatste hier ook filmpjes en foto’s van op Youtube en Instagram. Hij had er echter niet op gerekend dat de politie ook in de digitale wereld actief zou zijn. Door middel van digitaal rechercheren kwam de politie de jongen op het spoor. Op het moment dat hij op straat in Almelo daadwerkelijk het vuurwerk te koop aanbood, kon hij worden aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De politie deed ook een zoeking bij zijn huis in Almelo. Daar werd ook nog zwaar illegaal vuurwerk en zelf geïmproviseerd vuurwerk aangetroffen. De hoofdbewoonster van het huis, een 39-jarige vrouw, is ook aangehouden. De woning is ontruimd vanwege de gevaarzetting. De EOD zal ter plaatse komen om het geïmproviseerde vuurwerk veilig te kunnen verwijderen.

Levensgevaarlijk

Illegaal zwaar vuurwerk is levensgevaarlijk voor inwoners, hulpdiensten en de politie. Uit onderzoek blijkt dat illegaal vuurwerk in veel gevallen zo krachtig is, dat die te vergelijken is met de kracht van een aanvalsgranaat. Illegaal vuurwerk veroorzaakt elk jaar ernstige brandschade en veel ongelukken. Het vervoer over de weg en de opslag ervan in de woonomgeving creëert grote veiligheidsrisico's. Bovendien zien we dat er elk jaar geweldsincidenten tegen politiemensen plaatsvinden, waarbij vuurwerk een rol speelt. Criminelen verdienen grof geld met de handel in illegaal vuurwerk. Politie en OM spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Voor de handel in illegaal vuurwerk worden door het Openbaar Ministerie zware straffen geëist. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding variërend van een fikse boete tot een gevangenisstraf.

Speciale aanpak

Het online speuren naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk maakt onderdeel uit van een speciale aanpak van de politie op dit onderwerp. Behalve de strafrechtelijke aanpak probeert de politie de handel in illegaal vuurwerk ook te verstoren/frustreren. Kopers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht van de politie. Bijvoorbeeld door een huisbezoek van de wijkagent. Websites of social media-accounts worden uit de lucht gehaald. Verkopers worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt. De politie wil met deze methodiek ook duidelijk maken dat internet geen veilige, anonieme omgeving is voor (ver)kopers van vuurwerk.