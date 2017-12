Emile Roemer stopt als fractievoorzitter en partijleider van de SP

Dat heeft hij woensdag tijdens een ingelaste persconferentie in Den Haag bekendgemaakt. Lilian Marijnissen, de dochter van oud-SP-leider Jan Marijnissen, neemt het stokje over. Roemer verlaat in januari ook de Tweede Kamer. Uit eigen beweging, zo laat hij weten. Dit melden meerdere media woensdag. Over zijn vertrek zegt Roemer in de media: 'Ik vind het de juiste tijd om het stokje over te dragen aan de nieuwe lichting. Mijn deel van de missie zit erop. Ik wil niet bekend staan als de politicus die te laat wegging'.

In 2010 volgde Roemer Agnes Kant op. De partij stond er toen slecht voor. Roemer werd binnen de partij gewaardeerd om zijn betrokken en tegelijkertijd losse stijl van leiding geven. Zowel binnen als buiten de partij stond hij bekend als betrouwbare en vriendelijke man, die wars was van de politieke spelletjes waar het Binnenhof om bekend staat.

Toen Roemer gisteren zijn voornemen aan de fractie bekendmaakte, melden zich twee fractieleden als voorzitter. Twee vrouwen te weten Sadet Karabulut en Lilian Marijnissen. Uiteindelijk koos de fractie voor de 32-jarige dochter van partijboegbeeld Jan Marijnissen. Zij zit pas sinds maart in de Tweede Kamer.