Politie zoekt verzender van zwaar illegaal vuurwerk

Toen één van die vuurwerkpakketten als onbestelbaar retour kwam, is deze opengemaakt en is de politie een onderzoek gestart. Er zijn tot nu toe meer dan 60 pakketten op diverse plaatsen in Nederland in beslag genomen, nog voor ze afgeleverd konden worden. Maar er zijn er veel meer verstuurd. De pakketten zijn niet alleen voor degene die het afsteekt gevaarlijk, maar ook voor de bezorgers die hier zonder dat ze het weten mee rondlopen.

Er zijn op 11 december 13 pakketten afgegeven voor verzending bij een inleverpunt in Belfeld, aan het Muldersplein. Er is in verband met de hoeveelheid pakketten vermoedelijk gebruik gemaakt van een grijze stationwagen.

Vragen

De politie wil zoveel mogelijk van die vuurwerkpakketten traceren. Ze hebben allemaal een soortgelijke cijfer combinatie op de doos en het etiket. Mochten mensen weten waar die pakketten zijn of misschien er zelf een hebben,dan ziet de politie graag dat zij dat melden dan komt de politie het pakket ophalen en maakt het op een veilige manier onschadelijk. Ook mensen die weten waar zo’n pakket is kunnen dat bij de tiplijn melden. Daarnaast wil de politie graag tips over deze man. De informatie kan ook anoniem doorgegeven worden via 0800-7000.