Derde verdachte aangehouden voor liquidatie Breukelen

Het onderzoeksteam dat de liquidatie op Jaïr Wessels onderzoekt, heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden. 'Deze man is op last van de Officier van Justitie in beperkingen gesteld. De twee eerder aangehouden verdachten, zitten nog vast', zo meldt de politie woensdag.

Derde verdachte

Eerder al hield het onderzoeksteam twee verdachten aan. De verdachten zitten vast en zijn op last van de Officier van Justitie in beperkingen gesteld. Dinsdag 12 december hield het team een derde verdachte aan.

Op vrijdag 7 juli kwam rond 15.00 uur een melding binnen dat een man was neergeschoten. De dader was weggereden in een auto in de richting van de Rijksweg A2. Ondanks dat vluchtroutes direct werden afgesloten, wist de schutter te ontkomen. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Hij overleed later die dag aan zijn verwondingen.

Aanhoudingen

Direct na het schietincident werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd waarin meerdere rechercheurs met verschillende specialismen hebben plaatsgenomen. Dit onderzoek leidde naar twee verdachten.

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober zijn in Spanje en in Nederland de twee mannen met Nederlandse nationaliteit een woning aangehouden. Na de gedane aanhoudingen doorzocht de recherche meerdere woningen. Het onderzoek gaat verder, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.