Zeven verdachten internetoplichting opgepakt

De politie heeft recent in een onderzoek naar oplichtingspraktijken via een online markt zeven verdachten aangehouden. 'Zij worden ervan verdacht kaartjes te hebben aangeboden voor evenementen, concerten en pretparken, maar deze na betaling niet te hebben geleverd', zo laat de politie woensdag weten.

LMIo

Het onderzoek spitste zich toe op 26 aangiften die in de maanden juli tot en met oktober 2016 werden gedaan bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIo). In de aangiften bleken overeenkomsten te zitten in de werkwijze: ze maakten gebruik van dezelfde telefoonnummers, valse namen en bijpassende e-mailadressen. Ook bleken alle verdachten een link te hebben met IJsselstein. De verdachten zijn zes mannen uit IJsselstein in de leeftijd van 22 tot en met 55 jaar en een 19-jarige Utrechter.

Geen argwaan

De verdachten plaatste valse advertenties waarin zij goederen te koop aanboden die ze niet hadden. Daarnaast reageerden zij op advertenties waarin de slachtoffers kaartjes te koop vroegen. Door het gebruik van normaal ogende eigennamen en mailadressen, wekten zij geen argwaan bij de kopers. Die kregen na betaling hun aanschaf echter nooit geleverd.

Nader onderzoek

Nader onderzoek moet uitwijzen wie welke rol had in de oplichtingspraktijken. Mogelijk is er ook sprake van witwassen van het onterecht verkregen geld. In totaal is door middel van de oplichting ten onrechte ruim drieduizend euro verkregen.

Internetoplichting

Elke maand kopen en verkopen miljoenen mensen soms kostbare spullen via internet van of aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht.

Aangifte doen heeft zin

Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. Door het combineren van verschillende aangiften kan de politie soms makkelijker tot daders komen. Doe daarom altijd aangifte, ook als het om een relatief klein bedrag gaat! Kijk voor tips en adviezen op onze speciale themapagina over internetoplichting.