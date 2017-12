Weg afgesloten na gaslek Vlaardingen

Woensdagmiddag is in Vlaardingen de Arij Koplaan enige tijd afgesloten geweest nadat er een gaslek was ontstaan onder het fietspad.

Tractor

Mogelijk was de situatie onder het wegdek al slecht, maar nadat er een tractor overheen gereden was ontstond er een gat in gasleiding. Stedin en de brandweer sloten de omgeving af. Later werd ook het verkeer over de weg niet meer toegelaten.

Stedin

Nadat Stedin het lek had ingeblokt kon begonnen worden met het herstel ervan. Na enkele uren werd de weg weer vrijgegeven toen het gevaar was geweken. Het herstel van de leiding is nog niet afgerond en gaat nog door.